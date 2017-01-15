وصفات طبيعية لتفتيح لون البشرة

تعانى بعض الفتيات من الاسمرار البشرة بسبب التعرض لفترة طويلة من أشعة الشمس، عند الخروج فى فترة الظهيرة، مما يتسبب فى الشعور بالإحراج أمام الأصدقاء وزملاء العمل، المشكلة التى يمكن علاجها باتباع بعض الوصفات الطبيعية التى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".

خشب الصندل

يحتوى خشب الصندل على خصائص تساعد على تفتيح البشرة حيث أنه يمنع نشاط التيروزينات، مما يقلل من إنتاج الميلانين، مع استخدام مسحوق اللوز والحليب التى تحتوى على العناصر الغذائية الأساسية وتعمل على تنظيف البشرة، ولتحقيق ذلك يجب إتباع الآتى :

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز.

حليب.

طريقة التحضير :

- اخلطي خشب الصندل ومساحيق اللوز مع كمية كافية من الحليب لصنع عجينة ناعمة.

- استخدمى الخليط لتنظيف البشرة مع ترك العجينة على البشرة لمدة 20 دقيقة.

- قومى بغسل البشرة بالماء الفاتر، ويمكن عمل القناع لمدة مرتين و ثلاث مرات في الأسبوع.

قناع قرع العسل

يحتوى القرع على مضادات الأكسدة وأحماض التقشير، التى تتكون من البيتا كاروتين والفيتامينات A و C ، والتى تساعد في تفتيح البشرة وإشراقها.

المكونات

2 ملعقة من قرع العسل.

½ ملعقة صغيرة من العسل.

½ ملعقة صغيرة من الحليب.

طريقة التحضير :

- قومى بتقطيع قرع العسل إلى قطع وغليه ووضعه فى خلاط، مع مزج ملعقتين من قرع مهروس مع العسل والحليب حتى تصبح عجينة موحدة.

- ضعى العجينة على الوجه واتركيها لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

- قومى بشطف الوجه بالماء الدافئ، ويمكن استخدام القناع لمدة مرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع.



