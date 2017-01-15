نصائح للعناية بالشعر الدهنى

تحرص المرأة على العناية بالشعر من خلال استخدام مستحضرات التجميل والوصفات الطبيعية المختلفة التى تساعد على تقوية الشعر ولمعانه، لكن فى بعض الأحيان تحدث نتائج سلبية نتيجة استخدام أنواع لا تناسب نوع الشعر خاصة الشعر الدهنى الذى يحتاج لعناية خاصة، ولتجنب هذه المشكلة، نتعرف فى هذا التقرير على بعض النصائح التى تساعد على العناية بالشعر الدهنى.

نصائح العناية بالشعر الدهنى :-

- ينصح بوضع عصير التفاح والخل على الشعر الدهنى، وذلك لاحتواء خل التفاح على خصائص تساعد على إزالة الزيت الزائد من فروة الرأس، وكما يساعد عصير التفاح في توازن درجة الحموضة بالفروة، ويمنع تراكم منتجات الشعر، ويحافظ على توازن الزيت المناسب بالفروة، ولتحقيق ذلك ينصح بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح مع كوب واحد من الماء الدافئ، وبعد غسل وشطف الشعر، يستخدم منظف معتدل "شامبو"، مع وضع محلول الخل على الشعر وفروة الرأس، وتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم شطف الشعر بالماء البارد، مع تكرار ذلك لمدة 3 إلى 4 مرات في الأسبوع.

طرق للعناية بالشعر الدهنى :-

- يجب تنظيف الفرشاة بانتظام قبل تصفيف الشعر، لأن الفرشاة غير النظيفة تتسبب فى تراكم الأتربة والبكتيريا وتجعل الشعر دهنيًا أكثر، لذلك يجب تنظيف الفرشاة بانتظام.

- تجنبى المنتجات التى تساعد على لمعان الشعر، مع تجنب الإفراط فى تصفيف الشعر، لأن ذلك يساعد على تحفيز الغدد الزيتية وإنتاج المزيد من الزيوت.

- يفضل استخدام شامبو يحتوى على مكونات طبيعية، مثل زيت شجرة الشاى، الذى يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، مع استخدام شامبو ضد قشرة الرأس، لأن الشعر الدهنى من الأنواع المعرضة دائمًا لتراكم قشرة الرأس، والتى تسبب أعراض مثل الحكة.

- يساعد تجفيف الشعر بدءًا من جذوره فى القضاء على الزيوت الزائدة بفروة الرأس، لكن لا يفضل استخدام مجففات الشعر، لأنها تؤدى إلى ضعفه.

- تجنب الإفراط فى لمس الشعر بالأيدى.



