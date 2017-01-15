تعرفي على أحدث صيحات "البوت" هذا الشتاء

البوت قطعة أساسية لا غنى عنها في الخزانة الشتوية للمرأة العصرية، فهو لا يعمل على تدفئة السيقان فحسب بل يضفي أيضاً على المظهر لمسة أنوثة وأناقة وجاذبية.







وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن الموضة في خريف شتاء 2019-2020 تشهد رواجاً كبيراً للبوت الكلاسيكي ذي الساق متوسط الطول، والذي يتناغم مع الفساتين والتنانير متوسطة الطول "ميدي" الرائجة في الوقت الحالي.





وأضافت شولتس أن البوت متوسط الطول الذي يصل إلى أعلى باطن الساق، دون أن يغطي الركبة، مشيرة إلى أنه يطل بموديلات من الجلد الشمواه الرخو، الذي ينزلق إلى الأسفل بعض الشيء، وتُعرف هذه الموديلات الرائجة باسم slouch أو slouchy.





كما توجد موديلات فوق الركبة Overknee، تتمتع بمظهر مفعم بالإثارة، وتغازل في المقام الأول المرأة طويلة القامة ذات السيقان الممشوقة، وتتناغم مع الفساتين والتنانير القصيرة، التي تسلط الأضواء عليها.





كاوبوي وبطة

ومن جانبها أشارت خبيرة الموضة الألمانية زيمونا راينر إلى أن بوت الكاوبوي، يمثل أحد الموديلات الرائجة بقوة هذا الشتاء، موضحةً أنه يمتاز في الغالب بكعب مخروطي الشكل، كما أنه يطل هذا الموسم بكعب عالٍ أو بكعب متوسط الطول المعروف بكعب القطة Kitten Heels.





وأضافت راينر أن هذا الموسم يشهد أيضاً رواجاً كبيراً لبوت البطة Duck Boot، وهو بوت ذو مقدمة مربعة Square Toe، ويمتاز بالراحة الفائقة أثناء المشي.





كما توجد موديلات من البوت ذات كعب ضخم وسميك، والتي تمنح المرأة ثباتاً واستقراراً أثناء السير على الطرق الموحلة.





ألوان ونقوش

وبالنسبة للألوان والنقوش، أوضحت راينر أن البوت يكتسي ألواناً طبيعية مثل البيج، ودرجات البني، أو يزهو بألوان جذابة مثل الأحمر القاني، والفوشيا ودرجات الأخضر الجذابة مثل الزمردي.





ويزدان البوت بنقوش الزهور الحالمة المفعم بالرقة أو بنقوش جلد الحيوانات ذات الطابع الجريء أوالشرس مثل نقوش جلد النمر، وجلد الثعبان، أو جلد الحمار الوحشي.