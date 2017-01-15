طرق سهلة لتنظيف غسالة الصحون

تتوافر مُكوِّنات منزلية آمنة لتنظيف غسَّالة الصحون، بسهولة، وفي هذا الإطار، نقدِّم لكي طرق تنظيف غسالة الصحون، كما يلي:

• عند التنظيف، لا بُدَّ من إزالة رفِّ الطبقة السفليَّة من غسَّالة الصحون، مع التأكُّد من عدم وجود بقايا الطعام، ما يُحسِّن الصرف ويزيد كفاءة التنظيف ويمنع تلف الغسَّالة.

• يوضع كوبٌ من الخل الأبيض في حاوية آمنة على الرف العلوي لغسَّالة الصحون، و تُشغَّل الغسَّالة على دورة الماء الساخن، وسيؤدِّي ذلك إلى التخلُّص من الشحوم والأوساخ والروائح الكريهة أيضًا.

• يُنثر كوبٌ من البيكينغ صودا على الجزء السفلي من غسَّالة الصحون، وتُشغّل على دورة الماء الساخن القصيرة، ما يؤدي إلى إزالة البقع وإضافة رائحة منعشة.

يُضاف فنجان من عصير الليمون الحامض إلى حاوية توضع على الرفِّ السفلي في غسَّالة الصحون، ثم تُشغل دورة الشطف. ولمجرَّد الانتهاء، تُنزع الرائحة الكريهة من غسالة الصحون، التي تبدو نظيفةً.



بعد إفراغ غسالة الصحون، يُسكب كوب من سائل التبييض على الرفِّ العلوي من غسَّالة الصحون، ثمَّ تُشغَّل.



