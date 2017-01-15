بطاقات الزفاف متى وكيف ترسلينها

ننصحك عزيزتي المراة باتباع بعض النصائح لاختيار التوقيت الصحيح لارسال بطاقات الدعوة الخاصة بالزفاف من خلال اتباع التالي:-

— كم من الوقت يجب على الضيوف الرد على دعوة لحفلات الزفاف؟

من الناحية المثالية، يجب أن يكون تاريخ ارسال تأكيد الحضور من عدمه قبل ثلاثة إلى أربعة أسابيع من يوم الزفاف، وينبغي أن ترسل دعوة الزفاف قبل ستة إلى ثمانية أسابيع قبل الزفاف، بهذه الطريقة، فإنه يكون الوقت مثالياً بما فيه الكفاية ليتمكن ضيوفك من حسم أمورهم وفي الوقت عينه يكون لديك الوقت الكافي لأخذ صورة عامة عن الحضور وتنظيم الحجوزات وفقاً لذلك .

إلا أن المشكلة التي قد تواجهينها هي تجاهل عددٍ كبيرس من الضيوف الرد على الدعوة وعدم إرسالهم إشعاراتٍ حول قبول تلبية الدعوة أو عدم تمكنهم من ذلك . ولضمان ردّ المدعوين ، إليك بعض الخطوات التي تحفزهم :

إعطاء خيارات الضيوف:

جميع يحب الخيارات، لذلك بدل أن تكون الدعوة نصاًعادياً وتقليدياً ، إطرحي السؤال داخل الدعوة مثل إملأ الفراغ بالكلمة المناسبة ، هل ستحضر حفل الزفاف نعم أم لا ؟

اختيار الصياغة الصحيحة:

في كثير من الأحيان لا يدرك الضيوف حقاً أهمية الدعوة ولا يفهمون أن هناك حاجة إلى رد جواب حتى لو كان رفض الدعوة ، ولذلك يجب اعتماد صياغة تساعد الضيف على فهم الحاجة إلى رد جواب.

اسأل عن طلبات الأغنية:

تعتبر إشراك الضيوف باتخاذ قرارمتعلق بيوم الزفاف أمراً محفراً لهم لإعطاء أهمية لبطاقة الدعوة عبر سؤالهم مثلاً عن أغنية يريدون الاستماع إليها خلال حفل الزفاف ، او مقترحات عن الأغنية التي سيرقص عليها العروسان .

الإطار الزمني:

إن اختيار موعد زمني مناسب ومقبول بين إرسال الدعوة وبين يوم الزفاف مهم لعدم الضغط على المدعويين بل السماح لهم بفترة مقبولة لرد جوابهم .



