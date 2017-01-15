بالفيديو..طرق لعمل مكياج العيون خلال دقائق

مكياج العيون، من أهم الخطوات التي تبرز جمالك وتجعلك جذابة. لذا لا بد من الاهتمام بمنطقة العيون وتعلم الطرق التي تبرزها وتظهر جمالها، لكن معظم هذه الطرق تستغرق الكثير من وقتك خصوصًا إذا كنتِ من المبتدئات في هذا المجال.







وهناك 3 طرق لعمل مكياج العيون بأقل من 3 دقائق وتحصلي على إطلالات مميّزة للنهار والمساء على حدّ سواء، بحسب موقع مجلة "ellearabia" المعنية بالموضة والجمال.





إطلالة متلألئة: مكياج العيون البراق





اعتمادك على مكياج جاهز للسهرة، لا يعني بالضرورة ألوان داكنة. يمكنك، خاصة إذا كنت صاحبة سحنة سمراء، إبراز جمالها بمكياج براق. أضيئي عينيك في المناسبات والاحتفالات الرسمية، بمكياج عيون براق تنفذيه في دقيقة واحدة فقط.





الخطوة الأولى: مدّي بواسطة الأصابع طبقة من ظلال العيون البراقة بتركيبة كريمية على كامل الجفن المتحرك. اختاري ألوان تناسب الزيّ الذي ترتدينه. فملابس الصيف ذو الألوان الزاهية غير ألوان الشتاء.





الخطوة الثانية: طبقي بواسطة فرشاة مكياج رفيعة القليل من ظلال العيون بلون فاتح (أبيض أو كريم) عند زاوية العين الداخلية لتكبيرها. انهي اللوك بطبقتين من الماسكارا.





إطلالة مثيرة: مكياج العيون المحددة





للحصول على إطلالة درامية في 3 دقائق فقط، الأيلاينر هو الحل. ابدأي باختيار أيلاينر باللون الأسود الداكن بتركيبة مقاومة للماء لمكياج يدوم طوال النهار، والأفضل أن تستعيني بالقلم لسهولة التعامل معه والتحكم بالرسمة. ومن الضروري ضعي إصبعك الخنصر على خدّك للاستحكام برسم الأيلاينر.





الخطوة الأولى: قومي بتفتيح الجفون بتطبيق ظلال عيون بألوان حيادية، ننصحك هنا باللون البيج أو النيود أو البرونز، بدءً من الزاوية الداخلية للعين. استخدمي فرشاة رفيعة أو قلم سائل لرسم 3 خطوط قصيرة بمحاذاة خط الرموش العلوية باتجاه زاوية العين الخارجية (هذه الطريقة أسهل من رسم خط أيلاينر واحد مثالي).





الخطوة الثانية: قومي بوصل الخطوط التي رسمتها. عند زاوية العين الخارجية، قومي بتوجيه ريشة الأيلاينر نحو الأعلى لتنهي رسمتك بخط مجنّح. ضعيطبقة نهائية من الماسكارا.





إطلالة السهرة: مكياج عيون سموكي





لإطلالة مسائية مثيرة، إنسي أمر الكحل الأسود التقليدي، واستبدليه بظلال عيون بألوان محايدة. اختاري اللون الرمادي المائل إلى الفضي، فهو يلائم جميع ألوان البشرة، كما أنه لون غني وهادىء في الوقت نفسه. نصيحة: للحصول على مكياج يدوم لفترة طويلة، ضعي طبقة من الكونسيلر أو البرايمر قبل البدء بمكياج العيون.





الخطوة الأولى: استخدمي فرشاة متوسطة الحجم لتوزيع ظلال العيون، بدءً من خط الرموش عند الزاوية الخارجية للعين، باتجاه الداخل مباشرة فوق ثنية العين.





الخطوة الثانية: بلّلي طرف فرشاة المكياج بقليل من الماء قبل غمسها في ظلال العيون الذي ذكرناه، وارسمي خط بمحاذاة الرموش العلوية. استخدمي بعدها فرشاة جافة لترسمي خط آخر بمحاذاة الرموش السفلية، واستكملي مكياج السموكي بطبقتين من الماسكارا.









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