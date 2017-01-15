جامعة حلوان تحصد ميداليات ببطولة الجامعات للألعاب الجماعية

شاركت جامعة حلوان في بطولة الجامعات المصرية الـ 46 . دورة الشهيد الرفاعي للألعاب الجماعية للعام الجامعي 2018 / 2019 والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالإسكندرية يومي 27، 28 أغسطس و استطاعت الجامعة الحصول على مراكز متقدمة عقب خوض سباقات تنافسية في ألعاب كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وخماسي كرة القدم طالبات.

و فازت جامعة حلوان بالمركز الأول في لعبة كرة اليد طلبة لتحصد الميدالية الذهبية، وحصلت على المركز الاول في لعبة كرة اليد طالبات لتفوز بالميدالية الذهبية .

وحصدت المركز الثاني في لعبة كرة الطائرة طلبة لتفوز بالميدالية الفضية، المركز الثانى في لعبة كرة القدم الخماسي طالبات لتحصد الميدالية الفضية، المركز الثالث في لعبة كرة السلة طلبه لتحصل على الميدالية البرونزية.

ومن جانبه هنأ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الطلاب المشاركين بالبطولة عقب خوضهم مباريات حماسية قوية استطاعوا خلالها تحقيق الفوز وحصد مراكز متقدمة وميداليات ذهبية في تمثيل مشرف بالبطولة أظهر مواهب طلاب الجامعة، الذين أصبحوا بإنجازاتهم مثالا يحتذى به في ظل إيمان الجامعة والدولة بضرورة إطلاق إبداعات الشباب المصري.