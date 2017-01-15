فيفا: رونالدو وميسي وفان دايك يتنافسون على جائزة "the best"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي عن القائمة النهائية المرشحة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم "The Best"، والتي شهدت عدم تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.







وتواجد الثلاثي فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا ونادي ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في القائمة النهائية.





وسبق تواجد صلاح للمرة الأولى في القائمة النهائية لجائزة الأفضل في العالم التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، العام الماضي، لكن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني فاز بالجائزة.





وسيحتضن ملعب "سان سيرو" حفل توزيع النسخة الرابعة لجوائز الأفضل في مدينة ميلانو الإيطالي يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر الحالي.



