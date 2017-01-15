مصر تفوز بثلاثية على غينيا استعدادا لأمم إفريقيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم/الأحد/ ضمن استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر يوم 21 من الشهر الجاري.







وفي الدقيقة التاسعة أطلق مروان محسن كرة رأسية خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ناحية اليسار, وتم انقاذها من حارس غينيا أيضا واستطاع بعدها بثلاث دقائق من إحراز الهدف للمنتخب الوطني بتسديدة صاروخية رائعة .





واستحوذ لاعبو منتخب مصر على النصف ساعة الأولى من الشوط الأول, وفي الدقيقة 34 استطاع حارس مرمى غينيا التصدي لرأسية قوية من تريزييجه ليهدر على منتخب الفراعنة فرصة إحراز هدف بعد عرضية من عمر جابر خارج منطقة الجزاء . وفي الدقيقة 41 ارتكب باهر المحمدي خطأ كاد أن يكلف منتخب مصرهدفا بعد عرضية لغينيا ولمسة رأسية من باهر كادت أن تهز شباك مصر قبل أن ينقذها الحارس المخضرم محمد الشناوي وبعدها بأربعة دقائق ينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد وفي الدقيقة 55 من الشوط الثاني توغل تريزيجيه داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ولكن سقط أرضا وتصل الكرة سهلة في يد حارس غينيا.





وفي الدقيقة 64 أدرك منتخب غينيا هدف التعادل سجله سورى كابا من خطأ دفاعى من عمر جابر فى محاولة لتمرير الكرة للحارس محمد الشناوى ليخطف الكرة قبل الحارس ويضعها فى الشباك. وفي الدقيقة 68 ضاعت فرصة هدف لمصر بعد تمريرة من محمد صلاح وصلت لأحمد علي الذي حاول التسديد داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع غينيا ضغط وتصدى بقوة للكرة. وفي الدقيقة 77 أضاف أحمد علي الهدف الثاني للمنتخب الوطني, بشباك نظيره الغيني, بعد مراوغة عالمية من صلاح لحارس غينيا الذي سدد الكرة واصطدمت بالقائم ويتابعها أحمد علي ويلمسها لتهز شباك غينيا.





وفي الدقيقة 86 أحرز عمر جابر الهدف الثالث لمصر بعد عرضية من ناحية اليسار وصلت إلى محمد صلاح ومررها إلى عمر جابر الذي سددها من داخل المنطقة لتهز شباك غينيا لتنتهي المباراة بفوز مصر 3-1 على غينيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا.



