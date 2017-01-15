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جيانا فاروق تحصد ذهبية الدورى العالمى للكاراتيه باليابان

جيانا فاروق تحصد ذهبية الدورى العالمى للكاراتيه باليابان

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توجت جيانا فاروق، لاعبة المنتخب الوطنى للكاراتيه، بالميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة الدورى العالمى الذى يقام باليابان، بعد تغلبها على منافساتها الفرنسية فى الدور النهائى من البطولة بوزن تحت 61 كجم، بنتيجة 4/3، لتحتل المركز الأول بالدورى العالمى.

ويشارك منتخب الكاراتيه فى البطولة بكل من: أحمد أشرف وعلى الصاوى وعبد الله ممدوح، طه طارق وسارة عاصم ورضوى سيد وجيانا فاروق وفريال أشرف وياسمين حمدى.

وحقق الكاراتيه 15 ميدالية متنوعة ببطولة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب الأسبوع الماضى.


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