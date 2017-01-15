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فريق نادي نواذيبو الموريتاني يتعادل مع فريق الجيش السوري

فريق نادي نواذيبو الموريتاني يتعادل مع فريق الجيش السوري

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تعادل نادي نواذيبو الموريتاني مع نادي الجيش السوري خلال لقاء أقيم بمدينة كربلاء العراقية, بهدف لمثله, لحساب ذهاب الدور الـ32 من البطولة العربية المسماة (كأس محمد السادس للأندية الأبطال).

ودخل فريق الجيش السوري المباراة سريعا واستفاد في بداية اللقاء من خطأ فادح لحارس النادي الموريتاني سجل على أثره الهدف الأول , وفي الشوط الثاني بعد تغييرات مدرب نواذيبو , تركزت هجمات الفريق من ناحية المهاجم ياسين الشيخ الولي الذي مرر عرضية نتج عنها خطأ لحارس الجيش السوري وسجل على إثرها المدافع ضد مرماه.

وضيع مهاجمو النادي الموريتاني عدة فرص محققة للتسجيل , وستقام مباراة الإياب بين الفريقين بداية الشهر المقبل في نواكشوط.


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