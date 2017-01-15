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ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

تاريخ النشر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر لها غداً الأحد على ملعب الإسماعيلية .

وضمت القائمة الزمالك، "محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى، محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش في الدفاع، طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - محمود عبد الرزاق شيكابالا - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - امام عاشور في الوسط، مصطفي محمد - عمر السعيد في الهجوم".


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