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إيطاليا تكتسح أرمينيا 9-1 في ختام تصفيات يورو 2020

إيطاليا تكتسح أرمينيا 9-1 في ختام تصفيات يورو 2020

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اكتسحت إيطاليا ضيفتها أرمينيا بنتيجة 9-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب رينزو باربيرا، مساء اليوم الإثنين ، في ختام مباريات المجموعة العاشرة لتصفيات يورو 2020.

وسجل أهداف إيطاليا،شيرو إيموبيلي (هدفان) ونيكولو زانيولو (هدفان) ونيكولو باريلا، وأليسيو رومانيولي، وجورجينو، وريكاردو أورسوليني، وفيدريكو كييزا، وسجل هدف أرمينيا الوحيد إدجار بابيان.

وبتلك النتيجة، أنهت إيطاليا التصفيات بالعلامة الكاملة في الصدارة برصيد 30 نقطة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد أرمينيا عند 10 نقاط في المركز الخامس، وكان الأزوري قد ضمن التأهل إلى اليورو رسمياً بالفعل قبل مباراة اليوم.


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