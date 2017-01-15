قائد كوت ديفوار: أمم إفريقيا 2019 قوية للغاية.. وجاهزون لمواجهة زامبيا

أكد إسماعيل ديالو لاعب منتخب كوت ديفوار الأوليمبي، أن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما قوية للغاية، والدليل هو عدم تأهل أو وداع أي منتخب من المجموعة الثانية للبطولة، في ظل احتفاظ كل المنتخبات بفرصتها في التأهل للدور نصف النهائي.

وأردف اللاعب خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل لقاء زامبيا : "كل اللاعبين جاهزين للقاء الغد، الكل على المستوى، هناك بعض الغيابات، وكل لاعب لديه فرصه ليكون نفسه، لا يمكن أن أتحدث بان أكون مثل دروجبا أو التشبيه بأي لاعب آخر".

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة زامبيا ، مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، حيث يحتل المنتخب الإيفواري المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع المنتخب الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل جنوب إفريقيا المركز الأول بأربع نقاط، ويأتي المنتخب النيجيري في المركز الثاني بثلاث نقاط.

وأنهى حديثه قائلا: "تابعت منتخب زامبيا ، يمتلكون خط دفاعي قوي، وقريبون من بعضهم بشكل كبير، وضعنا خطة جيدة للقاء، نحترمهم كثيرا ولكننا منتخب الأفيال، سنحضر إلى الاستاد من أجل التأهل فقط".



