فريق الإنتاج الحربي يعلن رسميا التعاقد مع النمساوي مدافع نهضة بركان

أعلن فريق الإنتاج الحربي رسميا تعاقده مع المغربي عمر النمساوي الظهير الأيمن لفريق نهضة بركان المغربي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.







وجاءت صفقة انتقال النمساوي لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق العسكري بعد رحيل عبدالرحمن فاروق ولم يعلن النادي عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب في الموسم.





ومن المنتظر أن يصل النمساوي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة بعد توقيع العقود بجانب الاتفاق على برنامج الموسم الجديد وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالصفقة.



