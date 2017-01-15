اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فريق الإنتاج الحربي يعلن رسميا التعاقد مع النمساوي مدافع نهضة بركان

فريق الإنتاج الحربي يعلن رسميا التعاقد مع النمساوي مدافع نهضة بركان

تاريخ النشر

أعلن فريق الإنتاج الحربي رسميا تعاقده مع المغربي عمر النمساوي الظهير الأيمن لفريق نهضة بركان المغربي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر. 

وجاءت صفقة انتقال النمساوي لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق العسكري بعد رحيل عبدالرحمن فاروق ولم يعلن النادي عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب في الموسم. 

ومن المنتظر أن يصل النمساوي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة بعد توقيع العقود بجانب الاتفاق على برنامج الموسم الجديد وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالصفقة. 


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content