مصر تشارك في بطولة أفريقيا للشطرنج المؤهلة لكأس العالم

يشارك المنتخب المصري للشطرنج في بطولة أفريقيا للفردي رجال وسيدات، والتي سوف تقام في تونس خلال الفترة من 8-18 يوليو المقبل.

واكد الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البطولة الأفريقية مؤهلة للمشاركة في كأس العالم للشطرنج الفردي، والمقرر إقامتها في روسيا خلال سبتمبر المقبل.،

مشيرا إلى أن منتخب مصر الأول للرجال يضم الدكتور باسم سمير أمين "المصنف الأول في أفريقيا، وأول لاعب أفريقي وعربي يتجاوز في تصنيفه الدولي 2700 نقطة"، وأحمد عدلي بطل العالم للشطرنج السابق، وأدهم فوزي وعبدالرحمن هشام.

ويضم منتخب مصر للسيدات كلا من شروق ناجي وفا، شاهندة ناجي وفا، آية معتز وإيمان الأنصاري، تحت إشراف المدير الفني الكابتن عصام الجندي.



