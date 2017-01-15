اليوم..شوقى غريب يتحدث عن مواجهة جنوب أفريقيا فى مؤتمر صحفى

يعقد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الإثنين، بمقر استاد القاهرة، للحديث عن مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، المحدد لها مساء غد الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، التى تستضيفها مصر حاليًا، وذلك للحديث عن استعدادات الفريق للمباراة، وأهم نقاط القوة فى الفريق المنافس.

ويتواجد رمضان صبحى، قائد المنتخب الأوليمبى، فى المؤتمر الصحفى وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث يتحدث رمضان عن فرص فريقه فى الفوز، وحسم ثانى تذاكر التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، دون الانتظار لمباراة تحديد المركز الثالث، يوم الجمعة المقبل.

ويلتقى المنتخب الأوليمبى مع نظيره الجنوب أفريقى، غدًا الثلاثاء، فى تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة، فى نصف نهائى بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



