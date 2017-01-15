مصر تفوز على تنزانيا وديًا بهدف نظيف استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

فاز المنتخب المصري الأول لكرة القدم على نظيره التنزاني بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء يوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.







سجل هدف مصر قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدي من رأسية قوية إثر عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور في الدقيقة 64 من عمر المباراة.





وتابع اللقاء من المدرجات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة.