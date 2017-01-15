منتخب الكاراتيه يحقق ثلاث ميداليات برونزية في الدوري العالمي بالصين

نجح لاعبو منتخب الكاراتيه في الفوز بثلاث ميداليات برونزية حتى الآن، في منافسات الدوري العالمي الذي يقام بالصين، والذي يختتم بعد غد الثلاثاء.





وفاز بالميداليات كل من على الصاوي "برونزية" في وزن 67 كجم بالتغلب على لاعب فرنسا، ورضوى السيد برونزية وزن 50 كجم ، بالفوز على منافستها التايوانية، بينما أحرزت ريم سلامة البرونزية في نفس الوزن بالتغلب على لاعبة أوكرانيا. يذكر أن بعثة المنتخب تضم كلا من سارة عاصم، رضوى سيد، ريم أحمد، ياسمين حمدى، جيانا محمد فاروق، فريال اشرف، ياسمين الهواري، أحمد أشرف، مالك جمعة، على محمد الصاوي، محمد الكتبي، محمد أحمد رمضان، عبد الله هشام، عبد الله ممدوح، طه طارق.



