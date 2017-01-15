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صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد 2-صفر بالدوري الإنجليزى

صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد 2-صفر بالدوري الإنجليزى

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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز علي ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ بملعب الإنفيلد في ختام الجولة ال`23 من الدوري الإنجليزي.

سجل الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الأول في الدقيقة 14 من رأسية قوية, وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 93 بعد انفراد تام بحارس مانشستر يونايتد,ليصل لهدفه ال`11 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلي 64 نقطة منفردا بصدارة الدوري الإنجليزي وبفارق 16 نقطة عن مانشستر ستي صاحب المركز الثاني,بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.

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