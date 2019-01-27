المجموعة الرابعة.....لقاء المغرب ونامبيا على استاد السلام بعد قليل

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تنطلق بعد قليل اولي مباريات المجموعة الرابعة بلقاء منتخبي المغرب وناميبيا على استاد السلام في بطولة كأس الأمم الأفريقية كاف 2019 والتي تستضيفها مصر حاليا .
وقد اعلن المدير الفني لاسود الاطلسي تشكيل الفريق وجاء كالتالي
ياسين بونو - أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار- مبارك بوصوفة - يوسف آيت بن ناصر- مهدي بورابيا - حكيم زياش - نور الدين أمرابط - يوسف النصيري.
ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة برفقة كل من ساحل العاج، جنوب أفريقيا وناميبيا.
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