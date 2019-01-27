المجموعة الرابعة.....لقاء المغرب ونامبيا على استاد السلام بعد قليل

تنطلق بعد قليل اولي مباريات المجموعة الرابعة بلقاء منتخبي المغرب وناميبيا على استاد السلام في بطولة كأس الأمم الأفريقية كاف 2019 والتي تستضيفها مصر حاليا . وقد اعلن المدير الفني لاسود الاطلسي تشكيل الفريق وجاء كالتالي







ياسين بونو - أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار- مبارك بوصوفة - يوسف آيت بن ناصر- مهدي بورابيا - حكيم زياش - نور الدين أمرابط - يوسف النصيري.







ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة برفقة كل من ساحل العاج، جنوب أفريقيا وناميبيا.







