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المجموعة الرابعة.....لقاء المغرب ونامبيا على استاد السلام بعد قليل

المجموعة الرابعة.....لقاء المغرب ونامبيا على استاد السلام بعد قليل

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تنطلق  بعد قليل اولي مباريات المجموعة الرابعة بلقاء منتخبي  المغرب وناميبيا على استاد السلام في بطولة كأس الأمم الأفريقية كاف 2019 والتي تستضيفها مصر حاليا .
وقد اعلن المدير الفني لاسود الاطلسي تشكيل الفريق وجاء كالتالي

ياسين بونو - أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار- مبارك بوصوفة - يوسف آيت بن ناصر- مهدي بورابيا - حكيم زياش - نور الدين أمرابط - يوسف النصيري.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة  برفقة كل من ساحل العاج، جنوب أفريقيا وناميبيا.



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