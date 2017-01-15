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تشكيل منتخبي الكونغو وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس افريقيا

تشكيل منتخبي الكونغو وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس افريقيا

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أعلن فلوران إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية لكرة القدم، تشكيل منتخبه لمواجهة نظيره الأوغندي في المباراة المقرر إقامتها، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كاس الأمم الإفريقية (مصر 2019).

واختار المدرب الكونغولي البدء بماتيمبي في حراسة المرمى، وإيساما ولوين داما وتسريند ومشوكو في خط الدفاع، وبوبي وموبكو ومبيمبا وميشاك في خط الوسط، وفي الهجوم بكامبو وبولاسي.

كما أعلن المدرب الفرنسي سيباسيتان ديسابر تشكيل منتخب أوغندا لمباراة الكونغو الديمقراطية، حيث ضم التشكيل كلا من: دينيس أونيانجو وموروشيد جوكو وحسن ماواندا وبفيس موجابي وجودفري والوسيمبي، وخالد أوتشو وفاروق ميا وعبده لومال وميشيل أزيرا، وأرنولد أوكوي وباتريك كادو.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأولى تضم منتخبات مصر وزيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.


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