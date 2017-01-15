رئيس بعثة منتخب غينيا يشيد باستعدادات مصر لأستضافة أمم أفريقيا

اشاد أمادو جابي، رئيس بعثة منتخب غينيا، باستعدادات مصر لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق منافساتها في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.







كما اشاد "جابى" بحسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصول البعثة الغينية الي مدينة الإسكندرية التى تستضيف مباريات منتخب بلاده.





وتلعب غينيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية التى تضم نيجيريا ، بوروندي، مدغشقر .





واعرب جابي: عن امله في ظهور المتتخب الغينى بصورة جيدة مطالبا لاعبي المنتخب بالثقة حتى يكون لديهم القدرة علي المنافسة .





ويرى رئيس بعثة منتخب غينيا ان النسخة الحالية للبطولة فريدة من نوعها كونها تضم 24 فريقا الي جانب وجود منتخبات تشارك للمرة الاولي مشيرا الي ان جميع المنتخبات لديها الرغبة في الوصول الي ابعد نقطة في طريق البطولة.





وثمن من تجربة منتخب بلاده امام نظيره المصرى ، وقال: تجربة مفيدة بكل المقاييس فالمنتخب المصرى من اقوى الفرق الأفريقية.



