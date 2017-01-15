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كريم أبو كحلة يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع

كريم أبو كحلة يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع

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أضاف الرباع المصري كريم أبو كحلة ميداليتين ذهبيتين جديدتين للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ونجح البطل المصري في الفوز بذهبيتي الكلين والمجموع في منافسات رفع الأثقال في وزن 89 كجم في صالة النهضة في مدينة الرباط.

ورفع البطل المصري في الكلين 201 كجم، وفي المجموع رفع 365 كجم، وحطم الأرقام القياسية الثلاثة في الخطف والكلين والمجموع.

وكان أبو كحلة قد كتب اسمه في تاريخ الألعاب الإفريقية وكسر الرقم القياسي الإفريقي في منافسات الخطف وسجل الرقم باسمه بثقل وزنه 164 كجم، وحصد الذهبية.


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