"الكاف" يصدر بيانا بشأن تعيين فاطمة سامورا مراقبا

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا للحديث عن تعيين فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، كمراقب للكاف لمدة ٦ أشهر.



وذكر الكاف - في بيانه - أن فاطمة سامورا ستقوم بأعمال السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، بجانب تنظيم المسابقات والعمل على النهوض بالكرة في كل الدول ومناطق الكاف، وستستمر في منصبها كأمين عام للفيفا ويمكن لها اختيار نائب لها هناك.

ومن المقرر أن تبدأ فاطمة سامورا عملها في أغسطس المقبل وتستمر حتى يناير ٢٠٢٠.

وتحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى للإشراف على سير العمل داخل الكاف.. وقال - في مؤتمر صحفي - "يجب علينا أن نوقف هذه الشائعات الخاطئة والحديث المستمر عن وجود فساد، نحن في عملية بناء واتفقنا على استقدام سامورا بناء على طلبي الشخصي لأن هذا العالم الإداري معقد جدا اليوم وطلبت حضورها لمساعدتنا".

وتابع: "نحن نسمع في كل مكان نتواجد فيه عن الفساد، لذلك أصريت على قدوم سكرتير عام الفيفا للتدقيق والمتابعة، وعلينا ألا نلتفت للشائعات للنهوض بالكرة الأفريقية".



