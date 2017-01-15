"صبحى":فرعان جديدان "للنادي" خلال عامين بمصر الجديدة والعاصمة الإدارية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, أن مشروع نادي (النادي) يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية, لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية, لافتا إلى أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقدم الوزير - في تصريحات اليوم الخميس - الشكر لمسؤولي البنوك المصرية على تمويل اشتراكات العضوية الجديدة للأعضاء بالنادي, لافتا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في فروع نادي النادي, خلال عامين, بفتح فرعين جديدين سيكون أحدهما بمركز التنمية الرياضية بشيراتون في مصر الجديدة, والآخر في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويفتتح الدكتور أشرف صبحي فرع نادي النادي الجديد بالسادس من أكتوبر بعد تجهيزه في وقت قياسي, ويقام في الخامسة مساء اليوم حفل الافتتاح, ويشمل مجموعة من الفقرات وجولات داخل النادي, لاستعراض منشآته المختلفة.. ويضم (النادي) العديد من المنشآت : (14 ملعبا منها 4 خماسي, و4 ملاعب متعدد, و6 للألعاب القتالية المختلفة, وصالة جمباز وللإسكواش, ومجمع حمامات سباحة منها حمام أوليمبي, ومنطقة للخدمات تضم أحد فروع البنوك).





ويأتي افتتاح فرع نادي (النادي) في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب والناشئين من اللاعبين بمختلف الألعاب لإعداد جيل قادم يمكنه الوصول بمصر إلى أفضل المراكز العالمية في كافة الألعاب الرياضية.





وكان وزير الشباب قد شهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مجلس أمناء سلسلة نادي (النادي) وكل من (بنك قناة السويس, وبنك الاستثمار العربي, والبنك العقاري المصري العربي) وذلك لتمويل العضويات الجديدة للنادي. وبموجب بروتوكولات التعاون, تقوم تلك البنوك بتمويل العضويات الجديدة بنادي (النادي) فرع 6 أكتوبر, في إطار سعي النادي لتسويق وبيع العضويات, تمهيدا لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة المتاحة بالنادي لتحقيق أهدافها.

كما جاء البروتوكول تأكيدا على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الاقتصادية الكبرى, ومنها البنوك المصرية التي تتيح برامج تمويل مخصصة للاشتراكات بعدد من الأندية الرياضية وتمويل الأشخاص الراغبين في الاشتراك بمشروع (النادي) بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل بنك.







