هاليب تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

استمرت إخفاقات سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون في نيويورك بعدما تلقت اللاعبة الرومانية المصنفة الرابعة هزيمة مفاجئة أمام الأمريكية تيلور تاونسند القادمة من التصفيات بنتيجة 2-6 و6-3 و7-6 في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الخميس.

وأنقذت هاليب، التي خرجت من الدور الأول على ملاعب "فلاشينج ميدوز" في العامين الماضيين، فرصتين للفوز بالمباراة في الشوط العاشر من المجموعة الفاصلة لكن أسلوب تاونسند الهجومي بالتقدم إلى الشباك قادها للفوز.

وقالت تاونسند بعد تحقيق أول فوز على هاليب في أربع مباريات والأكبر في مسيرتها "خضت مباريات متكافئة هذا العام ولم أستطع تحقيق الفوز. عندما واجهتها في السابق كنت أحاول تسديد الكرات فقط. كنت ألعب لتفادي الخسارة لكني لعبت من أجل الفوز اليوم. لا أستطيع حقًا قول ما كنت أفكر فيه (بسبب) وجود التلفزيون".

ولجأت تاونسند البالغ عمرها 23 عامًا إلى التقدم السريع إلى الشباك لمواصلة الضغط على هاليب التي زاد إحباطها بفشلها في تسديد ضربات ناجحة.

ووصلت هاليب إلى نيويورك وهي تأمل في أن تكون أول لاعبة منذ سيرينا وليامز في 2012 التي تنال لقبي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة على التوالي لكنها لم تستطع مجاراة أسلوب تاونسند بالتقدم إلى الشباك.

وحصلت اللاعبة الأمريكية، التي وصلت إلى ملعب "آرثر آش" دون الفوز بأي مجموعة ضد هاليب في السابق، على 64 من 106 نقاط عند الشباك لتحقق انتصارها الأول على لاعبة من بين المصنفات العشر الأوليات.

وتلعب تاونسند في أول ظهور لها في الدور الثالث في "فلاشينج ميدوز" ضد الرومانية سورانا كريستيا التي تغلبت على الإسبانية أليونا بولسوفا في وقت سابق من يوم الخميس.