تعرف على زيمبابوي "منتخب المحاربين"

مع دقات العاشرة مساء يحل زيمبابوي "منتخب المحاربين" ضيفاً على الفراعنة "صاحب الأرض والجمهور"، في إفتتتاح أولى جولات المجموعة الأولى، من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في نسختها الـ32.

شارك منتخب زيمبابوي مرتين فى كأس الأمم الإفريقية عامي 2004 و2006، ولم يسبق له التأهل إلى بطولة كأس العالم، وكان أفضل تصنيف في تاريخه عام 1995؛ حيث إحتل المرتبة الـ 40 على العالم.

اسمه السابق جنوب روديسيا من 1939 إلى 1964، ثم منتخب روديسيا من 1964 إلى 1980.. وأخيراً زيمبابوي

أكبر فوز فى تاريخه كان بنتيجة 7/0 على حساب بتسوانا.. وأكبر خسارة فى تاريخه بنفس النتيجة أمام جنوب إفريقيا.



