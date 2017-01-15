موقع الكاف يطلق مسابقة التوقعات لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019

أطلق الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مسابقة التوقعات لمباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.







وذكر الموقع مخاطبا الجماهير انه حان الوقت لمباريات مرحلة المجموعات! لا تنس إدخال توقعاتك لنتائج مباريات توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 من مرحلة المجموعات وحتى النهائي! من يكون البطل؟





وقال الموقع:"تيقن من أن إدخال توقعاتك في الوقت المناسب لتحاول الفوز بجوائز مميزة مقدمة من الراعي الرسمي 1XBET مثل قميص موقع لفريقك المفضل، هاتف جوال ذكي، وأيضاً يمكن للفائزين في كل جولة الحصول على الكرة الرسمية لمباريات توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019. اغتنم الفرصة!".



