اجيري: لابديل عن الفوز على الكونغو لاحتلال صدارة المجموعة

أكد خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر هو أبرز نقاط قوة الفراعنة رغم عدم اعتماد المنتخب على عنصر واحد فقط.



واكد اجيري خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن قبل مباراة الفراعنة أمام الكونغو فى الجولة الثانية من دور المجموعات أن عمرو وردة لاعب منتخب الفراعنة لا يعانى من أى أزمات فنية أو سلوكية، فى الفترة الأخيرة.

وقال أجيرى إنه لا يعرف سبب الأزمة الدائرة حول وردة، كما أبدى عدم رغبته فى الحديث عنها، وبالنسبة لأحمد حجازى لاعب المنتخب اشار اجيري ان اللاعب جاهز لمواجهة الكونغو بعد تركيب الواقى الأنفى، وليس لديه أى أزمة فى المشاركة غدا فى المباراة.

وتابع ان المنتخب ليس لديه أى أزمات أو مشاكل، مشيراً إلى أن الجهاز الفنى للفراعنة درس منتخب الكونغو جيداً من خلال الفيديو للتعرف على شكل الفريق ومراكز قوته.

وأضاف المدير الفنى للفراعنة أن المنتخب الوطنى ليس أمامه سوى الفوز فى مباراة الكونغو من أجل استعادة صدارة المجموعة من أوغندا التى احتلت الصدارة بفارق هدف واحد فقط عن منتخب مصر.

يذكر أن منتخب مصر يلتقى مع الكونغو الديمقراطية غدا، فى الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يقع الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوى والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى أوغندا.



