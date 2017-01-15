الطواحين الهولندية أمام الماكينات الألمانية بتصفيات يورو 2020

يشهد اليوم الجمعة عدة مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020"،



حيثُ ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة قوية بين منتخبي ألمانيا "الماكينات الألمانية" وهولندا "الطواحين الهولندية"، مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات المجموعات الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا لعام 2020.

وتشمل مباريات اليوم..

إستونيا × روسيا البيضاء في الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة .

قبرص × كازاخستان في الساعة الـ6:00

سلوفاكيا × كرواتيا في الساعة الـ8:45

ويلز × أذربيجان في الساعة الـ8:45

ألمانيا × هولندا في الساعة الـ8:45

سان مارينو × بلجيكا: اليوم في تمام الساعة الـ8:45

إسكتلندا × روسيا: اليوم في تمام الساعة الـ8:45

النمسا × لاتفيا: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 .

سلوفينيا × بولندا: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 بتوقيت القاهرة .



