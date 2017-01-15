مدرب زيمبابوي: فريقنا كان الأفضل ومازال أمامنا فرصة للتاهل

قال صنداي شيزامجا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، إنه يهنئ أوغندا على النقطة التي رفعت رصيده إلى ٤ نقاط مشيرا إلى أن فريقه لعب أفضل مباراة ومن لقاء مصر وكان قريبا من تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط واللاعبون أضاعوا العديد من الأهداف والفرص السهلة ولكن في المجمل فريقي كان أفضل بكثير ولديه فرصه للفوز في اللقاء المقبل والاحتفاظ بفرصة التأهل.



وأشار شيزامجا إلى أنه إذا لم تفز باللقاء تشعر بالإحباط ولكن علينا تجاوز ذلك والتركيز في اللقاء المقبل ونأمل في حظ أفضل في اللقاء الأخير والحصول على فرصة للتأهل للدور الثاني.

وأوضح أنه محبط لإضاعة العديد من الفرص السهلة وسيعالج هذه المشكلة في المباراة المقبلة للحفاظ على آمال التأهل للدور الثاني من البطولة.



