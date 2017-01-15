مدرب تشيلى: عدم إشراك 4 لاعبين اساسيين وراء الهزيمة من أوروجواى

قال رينالدو رويدا، مدرب تشيلي عقب الهزيمة بنتيجة (0 -1) أمام أوروجواي، إن الفريق لم يلعب كرة القدم التي أتى لتقديمها في كوبا أمريكا، وذلك بسبب قراره الاحتفاظ بـ 4 من اللاعبيين الأساسيين لمواجهة ربع النهائي.



وقال رويدا، في تصريحات صحفية "نظرا لإمكانيات المنافس وبسبب مسألة البطاقات الصفراء كان من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات الاحتياطية".

وأضاف أنه بعد ضمان التأهل، فضل عدم المخاطرة باللاعبين الذين نالوا بطاقات كي لا يحصلوا على بطاقة صفراء ثانية قد تحرمهم من خوض ربع النهائي.

وحقق منتخب أوروجواي فوزًا متأخرًا على تشيلي بهدف نظيف، بعدما ضمن المنتخبان التأهل سلفًا إلى دور الثمانية، بينما فرط منتخبا اليابان والإكوادور في اقتناص بطاقة التأهل كأفضل ثالث بعد تعادلهما (1-1).

وجاء هدف أوروجواي في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة عن طريق إدينسون كافاني، بعدما استغل مهاجم باريس سان جيرمان عرضية متقنة من جوناثان رودريجيز داخل المنطقة، ليحول الكرة برأسه داخل الشباك.

واقتنص أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة من تشيلي رافعا رصيده إلى 7 نقاط، ليتراجع رفاق ألكسيس سانشيز إلى المركز الثاني بعد تجمد رصيدهم عند ست نقاط، أما اليابان (نقطتين) والإكوادور (نقطة).

وأكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 صباح الثلاثاء، حيث استفاد منتخب باراجواي من تعادل اليابان مع الإكوادور في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمباريات المجموعة الثالثة بالمسابقة المقامة حاليًا في البرازيل ليكون آخر المتأهلين كثاني أفضل منتخب يحتل المركز الثالث.



