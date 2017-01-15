غريب يؤكد قيادة "الأولمبي" للكرة المصرية مستقبلا وسط اجواء احتفالية

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم, أن الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي قادر على قيادة الكرة المصرية في الفترة القادمة, وإعادة إنجازات منتخب مصر, وذلك بعدما نجح في تحقيق حلم الكرة المصرية ببلوغ أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب - في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء - "سعيد للغاية بالتأهل لأولمبياد طوكيو وبلوغ المباراة النهائية لبطولة إفريقيا.. حققنا حلم المصريين, ونجحنا في إسعاد كل الجماهير المصرية".

وزير الشباب والرياضة يهنئ لاعبي المنتخب الأوليمبي

من جانبه قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب, وجماهير الكرة المصرية بمناسبة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز, اليوم الثلاثاء, على منتخب جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الحضور الجماهيري خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة كان العامل الأهم والأبرز في نجاح البطولة وظهورها بهذا الشكل المشرف واللائق بمكانة مصر العالمية وريادتها القارية.

استاد القاهرة مسرح احتفالات

وتحول استاد القاهرة إلى مسرح احتفالات بين لاعبي منتخب مصر الأولمبي والجماهير التي ملأت المدرجات خلال المباراة، بينما ارتدى لاعبو الفريق قمصانا خاصة مكتوبا عليها "طوكيو 2020".

كما كرر اللاعبون السجدة الجماعية في دائرة منتصف الملعب. وألقى لاعبو المنتخب, قمصانهم للجماهير التي ظلت تصفق للجيل الحالي.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما, وضمن حجز مقعد في أولمبياد طوكيو 2020, بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي مساء اليوم الثلاثاء.



