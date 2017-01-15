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تدعيم اتحاد الجمباز بالأجهزة لتنظيم كأس العالم 2020

تدعيم اتحاد الجمباز بالأجهزة لتنظيم كأس العالم 2020

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وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة للاتحاد المصري للجمباز في شراء أجهزة رياضية مطابقة للمواصفات الفنية للاتحاد الدولي للجمباز وذلك لاستخدامها في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات والتي ستقام بمصر في 2020 حيث أسند الاتحاد الدولي تنظيم البطولة للاتحاد المصري كأول كأس عالم تقام في مصر للجمباز الفني (رجال وسيدات).

وأكد صبحي أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأهمية النهوض بالرياضة المصرية من خلال التخطيط لاستضافة كبري الأحداث الرياضية بما يخدم ويحقق أهداف الدولة في المجال الرياضي ويساهم في تطوير قطاع السياحة الرياضية وتأكيد ظهور تلك الأحداث الرياضية بالمظهر والمشرف واللائق لمصر في ظل ثقة الاتحاد الدولي في القدرة على تنظيم حدث رياضي متميز.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لا تدخر جهدا في التعاون مع كافة الاتحادات الرياضية لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم المالي في تنظيم البطولات ورعاية اللاعبين حيث تسهم هذه الأجهزة الرياضية في توسيع قاعدة ممارسة اللعبة والعمل على تنمية الموارد الذاتية للاتحاد من خلال تنفيذ برامج تدريبية وإنشاء المدارس والأكاديميات الرياضية في اللعبة بما يخدم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.


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