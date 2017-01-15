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الجزائر تفوز على السنغال .. وتصبح ثالث المتأهلين لدور الـ16

الجزائر تفوز على السنغال .. وتصبح ثالث المتأهلين لدور الـ16

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نجح المنتخب الجزائرى في التأهل لدور الـ16 لكأس الأمم الافريقية عقب الفوز على نظيره السنغالي بهدوف دون مقابل بقدم اللاعب محمد يوسف بلايلي.

الهدف منح الفريق الأخضر أغلى ثلاث نقاط ضمنت له التأهل لدور الستة عشر.

هجف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة ٤٩ من عمر المباراة التي اقيمت بين المنتخبين على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

بهذا الفوز اصبح الاخضر ثالث المتاهلين الى دور ال١٦ بعد نيجيريا ومصر.


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