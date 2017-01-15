مدرب سيدات سلة الأهلي: نتطلع لتقديم موسم مميز مع الفريق

اكد علي هاشم المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إنه يتطلع لتقديم موسم مميز له مع الفريق، مشيرا إلى أن فريق كرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي ليس غريبا عليه، وأنه يعرف كل اللاعبات بشكل جيد وهو ما يسهل عليه فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف هاشم - في تصريح اليوم /الاثنين/ أن هناك جلسات مستمرة مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي وكذلك الجهاز الفني الذي يتولى قيادته للتنسيق لخريطة العمل في الموسم الجديد .

وشدد هاشم على أنه يتمنى أن يكون هذا الموسم مليئ بالإنجازات واستمرار سيدات سلة الأهلي على قمة البطولات محليا وعربيا وأفريقيا.



