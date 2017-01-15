للشهر العاشر على التوالي .. المصرية رنيم الوليلي تتصدر تصنيف الإسكواش

واصلت اللاعبة المصرية رنيم الوليلي تربعها على عرش صدارة التصنيف العالمي للإسكواش للسيدات الذي تصدره الرابطة الدولية للاعبين المحترفين وذلك للشهر العاشر على التوالي.

كما احتلت المصرية نور الشربيني المركز الثاني تلتها الفرنسية كاميلى سيرمى ثم المصرية نوران جوهر في المركز الرابع بينما حلت نور الطيب في المركز الخامس.

وجاءت النيوزلندية جويلى كينج فى المركز السادس تلتها الإنجليزية سارا بيرى في المركز السابع ثم الأمريكية أماندا صبحي في المركز الثامن, والويلزية تيسنى ايفنز في المركز التاسع, وانى او "هونج كونج" في المركز العاشر, والثنائى الإنجليزي اليسون واترز في المركز ال`11, وفيكتوريا ليست في المركز ال`12, والهندية جوشنا شينابا فى المركز ال`13.

واحتل الثلاثي المصري سلمى هانى وهانيا الهمامى ويثرب عادل المراكز ال`14 وال`15 وال`16 وجوى شان (هونج كونج) المركز ال`17 والبلجيكية نيلى جيليس المركز ال`18, تلتها الأمريكية اوليفيا سلينى وأخيرا المصرية زينة مكاوي في المركز ال`20.



