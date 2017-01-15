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النرويج تفوز على جزر الفارو برباعية نظيفة في تصفيات "يورو 2020"

النرويج تفوز على جزر الفارو برباعية نظيفة في تصفيات "يورو 2020"

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أبقت النرويج على آمالها الضئيلة في التأهل المباشر لنهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بفوز سهل 4-0 على جزر الفارو في المجموعة السادسة يوم الجمعة.

وهز توري ريجينيوسن وايفر فوسوم الشباك في أول ثماني دقائق ليهيمن أصحاب الضيافة على المباراة وأضاف المهاجم ألكسندر سورلوت ثنائية في منتصف الشوط الثاني ليحسم الانتصار.

وبهذا الانتصار رفعت النرويج رصيدها إلى 14 نقطة في المركز الرابع متأخرة بست نقاط عن إسبانيا صاحبة الصدارة التي ستقابل مالطا في وقت لاحق يوم الجمعة.

وتحتل السويد المركز الثاني برصيد 15 نقطة ورومانيا المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفضل هدفين خارج الديار في أوسلو.

وتحتاج النرويج إلى أن تتعادل رومانيا مع السويد في وقت لاحق يوم الجمعة ليصبح لديها فرصة للتأهل المباشر لكن بسبب فوزها بالدرجة الثالثة في دوري الأمم فإنها ضمنت على الأقل خوض الملحق.

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