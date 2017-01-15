سفيرنا بالجزائر يلتقي بعثة المنتخب المصري للرماية

زار السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، اليوم الاثنين، مقر إقامة المنتخب المصري للرماية المشارك في البطولة الأفريقية للرماية التي تستضيفها الجزائر.

والتقى السفير مشرفة بالدكتور حازم حسني رئيس اتحاد الرماية وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين المصريين المشاركين في البطولة التي تقام في ولاية تبيازة التي تبعد 80 كيلومترا غرب الجزائر العاصمة.

وحرص السفير مشرفة على التعرف على ظروف إقامة المنتخب، وتذليل أي عقبات تواجههم في الإقامة أو التدريب، وحثهم على تحقيق الفوز بالمراكز الأولى في البطولة.

وتضم البعثة المصرية 43 لاعبا في مختلف مسابقات الرماية وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.



