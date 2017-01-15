المنتخب الأولمبى يخوض وديته الثانية أمام أوزبكستان اليوم

يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الخامسة والنصف مساء اليوم وديته الثانية أمام أوزبكستان على ملعب الأخير فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





واستقر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى على الدفع بالتشكيل الذى بدأ به ودية أوزبكستان الأولى التى أقيمت باستاد انديجان والتى خسرها الفراعنة بهدفين دون رد وطالب اللاعبين برد الاعتبار والفوز على أوزبكستان وتأكيده بأنه سيدفع بمعظم العناصر التى خاضت المباراة الأولى لتعويض الهزيمة.





كما أكد غريب فى جلساته الأخيرة مع اللاعبين أن الخسارة أمام أوزبكستان درس جيد خاصة أنه كان هناك "استهتار" من بعض اللاعبين وهو ما لم يسمح بتكراره خلال الفترة المقبلة وأنه على استعداد لاستبعاد أى لاعب مهما كان اسمه لا يلتزم بالتعليمات ولا يملك الروح مؤكدًا أن هناك العديد من اللاعبين الآخرين يتمنون فرصة تمثيل منتخب بلادهم، ليتعهد اللاعبين ببذل قصارى جهدهم والفوز فى مباراة اليوم أمام أوزبكستان وتعديل نتيجة إيجابية.





كان غريب قد دفع بتشكيل مكون من عمر صلاح ومحمود الجزار وبيكهام وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأكرم توفيق ومحمد صادق وناصر ماهر وعمار حمدى وإمام عاشور ومصطفى محمد، فى الودية الأولى أمام أوزبكستان.





من المقرر أن يعود منتخب مصر الأولمبى إلى القاهرة يوم الخميس المقبل واستمرار المعسكر استعدادًا للسفر إلى فلسطين لمواجهتها يوم 16 يونيو برام الله .





ولم يتم التأكد حتى الآن من خوض وديتين للمنتخب الأولمبى أمام السودان والذى كان مقررًا إقامتهما بالقاهرة .





واصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعباً لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان وأحمد أيمن ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد سعيد وكريم العراقى وأكرم توفيق وأحمد يوسف وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدى وشريف رضا وعمار حمدى وصلاح محسن وناصر منسى ومصطفى محمد وكريم يحيى وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد الرباعى رمضان صبحى وأحمد مصطفى ومحمود مرعى وعبد الرحمن مجدى.



