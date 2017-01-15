السودان فى مهمة صعبة ضد جنوب أفريقيا بتصفيات أمم أفريقيا 2021

يخوض منتخب السودان اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على جنوب افريقيا في الثالثة عصر اليوم بملعب "أورلاندو"، بمدينة "جوهانسبرج" ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021 بالكاميرون.



ويبحث منتخب جنوب افريقيا عن تحقيق فوزه الاول في التصفيات بعد خسارته في الجولة الاولى أمام غانا بهدفين دون مقابل، فيما يدخل منتخب السودان مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً عريضاً في الجولة الاولى على ساوتومي برباعية نظيفة.

سجل رباعية منتخب السودان، رمضان عجب، أحمد حامد، جورداو ديوجو لاعب ساوتومى بالخطأ فى مرماه ومحمد الرشيد فى الدقائق، 7، 44، 62 و 76 من عمر المباراة، وتعرض ألدير دالميدا لاعب منتخب ساوتومى للطرد فى الدقيقة 22 من زمن اللقاء.

ويتصدر منتخب السودان جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على غانا صاحبة الوصافة، بينما ظل رصيد منتخبى جنوب أفريقيا وساوتومى خالياً من النقاط.

كما يلتقي في أبرز مباريات اليوم، ليسوتو مع نيجيريا، والجابون مع أنجولا، ورواندا مع الكاميرون، وإسواتيني مع السنغال.

يتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبا حاصلا على المركز الثانى فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.



