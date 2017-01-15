غانا تبدأ مشوار أمم أفريقيا وتطمح للفوز على بنين

يبدأ المنتخب الغاني حملته نحو استعادة لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الغائب عنه منذ 37 عاماً، عندما يستهل لقاءته في النسخة الحالية للمسابقة القارية المقامة حالياً في مصر، أمام منتخب بنين، اليوم الثلاثاء، بإستاد الإسماعيلية، في المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.



يطمح منتخب غانا لتحقيق انتصار كبير على نظيره البنيني، ليوجه من خلاله رسالة إلى جميع منافسيه في البطولة، بأنه قادم بقوة للفوز بالبطولة، التي يحلم بالحصول عليها للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 1982.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 6 مواجهات رسمية، حيث كان التفوق لمصلحة المنتخب الغاني، الذي حقق 4 انتصارات، مقابل فوز يتيم لبنين، فيما خيم التعادل بينهما على لقاء وحيد.



