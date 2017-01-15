أليو ديانج: الأهلى نادى اوروبي .. وفخور بارتدائى قميص الشياطين الحمر

عبر المالى أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، عن سعادته باللعب والمشاركة ‏مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، نادى القرن، المتوج بـ20 لقبًا قاريًّا‏، مؤكدًا أن الأهلى لا يقل عن أندية أوروبا، وهو نموذج يحتذى فى العمل الاحترافي.

وقال ديانج فى تصريحات لموقع ناديه الرسمى إن كل شيء داخل الأهلى يسير وفق أسس ومعاير احترافية، والجميع يعرف دوره جيدًا، ولهذا كان من الطبيعى أن يحتل النادى هذه المكانة على المستوى المحلى والقاري، ويحظى بهذه الشعبية الجارفة داخل وخارج القارة السمراء، وهو ما يسعدنى على المستوى الشخصي، ويجعلنى أشعر بالفخر والاعتزاز بارتدائى القميص الأحمر".

وأكد ديانج أن شعبية وتتويج الأهلى بالبطولات، على كل المستويات تجعله هدفًا دائمًا لمعظم لاعبى القارة السمراء، وأنه شرف كبير بالنسبة إليه أن يرتدى «قميص الأهلي»، الذى كان ‏أحد الأحلام التى تمنى تحقيقها منذ الصغر، ولو عاد به الزمان مرة أخرى سوف يختار اللعب ‏للأهلى فى حالة المقارنة مع أى عروض أخرى.‏

وقال ديانج " أنا فخور أننى أرتدى قميص النادى صاحب الشعبية الكبيرة وعن علاقته بزملائه فى الفريق قال ديانج: «نحن أسرة واحدة وأنا سعيد جدًّا بوجودى داخل الأهلي، وأشعر دائمًا أننى وسط عائلتي.. الجميع هنا يعاملوننى ‏معاملة جيدة، وأنا سعيد بوجودى مع ‏الفريق ولا أشعر بالغربة خاصة عند تعامل الجماهير معى فى الشارع، لهذا أشعر أننى فى وطنى الثانى وفى غاية السعادة بالوجود فى مصر وتحديدًا فى الأهلي".

وتطرق ديانج إلى الحديث عن بطولة دورى أبطال إفريقيا، وقال: «التتويج بلقب النسخة الحالية من دورى الأبطال حلم كبير ‏بالنسبة إلينا جميعًا لإسعاد جماهير الأهلي، وأنا واحد من هؤلاء اللاعبين الذى يحلمون ويرغبون بكل قوة فى الفوز ‏باللقب، وأن يقترن اسم الجيل الحالى مع أساطير النادي، الذين سبق لهم تحقيق هذا اللقب من قبل، لذلك لن ندخر جهدًا فى سبيل تحقيق هذا الحلم».‏

وأوضح ديانج أنه يدرك جيدًا مدى قيمة وأهمية التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وهو شخصيًّا ينتظر هذا اللقب، لتحقيق حلم المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة، خاصة أن المشاركة فى بطولة عالمية بهذا الحجم تعد حلمًا بالنسبة إليه يتمنى تحقيقه، مشيرًا إلى أن تركيز اللاعبين والجهاز الفنى فى الوقت الحالى منصب على استكمال ‏بطولة الدورى الممتاز.‏

وأكد اللاعب المالى احترامه واعتزازه بالتدريب تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة كبيرة بالنسبة إليه، خاصة أنها جاءت فى ‏وقت مبكر من عمره، ويسعى خلالها لتعلم الكثير من الخبرات والقدرات الفنية من هذا المدير الفني، وكل يوم يتعلم من فايلر شيئًا جديدًا، ويسعى لتعلم‏ المزيد منه مستقبلًا.‏

وتطرق ديانج إلى الحديث عن الفترة الحالية، مؤكدًا أن قرار العودة من ‏جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية كان مصدر سعادة كبيرة له ‏ولجميع اللاعبين، بعد فترة التوقف الطويلة التى استمرت ما يزيد على ثلاثة أشهر، وكانت فى غاية الصعوبة على أى لاعب كرة قدم.‏

وأكد لاعب الوسط المالى أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد، وجميع اللاعبين لديهم ‏رغبة قوية فى تقديم نفس المستوى الذى ظهروا عليه قبل توقف مسابقة الدورى الممتاز، والاستمرار ‏فى تحقيق نفس النتائج، ومواصلة المشوار المحلى من أجل التتويج بالدوري، ‏الذى يعد أحد أهم أهداف الأهلى فى المرحلة المقبلة.‏

وأشار اللاعب إلى أن جميع لاعبى الأهلى عملوا بكل جد خلال التوقف، واشتغلوا على أنفسهم بشكل جيد من خلال تنفيذ البرنامج البدنى الذى حدده الجهاز الفني، الذى كان على تواصل مستمر مع اللاعبين بشكل يومي، للحفاظ على معدل اللياقة البدنية وهو ‏ما ظهرت نتائجه عقب العودة من جديد إلى التدريبات.‏

وحرص ديانج على الحديث عن محمود الخطيب، رئيس النادي، وقال: «أمر يسعدنا جميعًا كلاعبين ‏فى صفوف الفريق، ومصدر فخر لنا جميعًا أن يكون رئيس النادى الأهلى واحدًا من أفضل لاعبى ‏كرة القدم فى إفريقيا، وأحد أساطير اللعبة فى القارة، وهو مثل أعلى بالنسبة إلينا جميعًا، نسعى إلى الوصول إلى ما حققه.. هذا ليس ‏شعورى فقط ولكن شعور كل زملائى فى الفريق».‏

ووجه ديانج رسالة إلى جماهير النادى الأهلي، أكد فيها أنه فخور بمساندة جماهير الأهلى ‏للفريق بشكل عام وله بصفة شخصية، خاصة أنه اعتاد على دعم الجماهير ومساندتها بكل قوة فى المواقف الصعبة، وكل ما يستطيع أن يقوله لهذا الجمهور الوفى إنه وكل زملائه يعدونهم بالقتال من أجل الفوز بجميع البطولات.



