الإسماعيلي يضم أدهم السلحدار للجهاز الفني

قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة، إنضمام أدهم السلحدار لاعب الدراويش في جيله الذهبي، للجهاز الفني للفريق الأول لمعاونة محمود جابر المدير الفني الحالي.







وبذلك يتكون الجهاز الفني من صبرى المنياوى مديراً للكرة، ومحمود جابر المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني، ويعاونه كل من أدهم السلحدار وعطية صابر، بالإضافة إلى سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى.







يذكر أن السلحدار أحد نجوم الجيل الذهبي للدراويش، الحاصل على بطولتي الدوري العام موسم 1990-1991 وكأس مصر 1997، وانتقل بعدها إلى فريق الترسانة، ثم المعادن في الدوري المصري.





