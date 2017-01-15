منتخب مصر لناشئات الطائرة يواجه الصين ببطولة العالم

يواجه المنتخب الوطنى لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة نظيره الصينى اليوم السبت فى الجولة الثالثة بالمجموعة لأولي التي تقام منافساتها على الصالة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتضم قائمة المنتخب الوطنى بقيادة البرازيلى ماركو انطونيو المدير الفنى 12 لاعبة.. مي غزال وسابين حسن وسلمي يوسف وسلمي عبد الهادي وندي وليد مورجان وساندي خالد وفريده الحناوي وايه النادي ومريم ثابت ولوجين ياسر ونور ايهاب وسما عماد.

ويشارك في البطولة 20 منتخبا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات...المجموعتين الاولى والثانية على صالة هيئة قناة السويس.. والمجموعتين الثالثة والرابعة بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

كان منتخب مصر فاز على بورتوريكو 3-1 فى المباراة الافتتاحية بالبطولة وعلى الكاميرون 3-1 بالجولة الثانية ويختتم مبارياته بمواجهة البرازيل الاثنين المقبل بالجولة الرابعة والاخيرة بالمجموعة.



