المصري أبو القاسم يحقق ذهبية السلاح بالألعاب الإفريقية

حقق علاء أبو القاسم الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات السلاح بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.



وجاء تحقيق علاء للميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل تونس بنتيجة 5/15, وحقق محمد عاشور المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة قبل النهائي أمام بطل تونس .

وحققت نارديت ايهاب المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات السلاح بعد خسارتها أمام المصرية سارة نونو التي تأهلت للمباراة النهائية.

يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

من جانبه فازت اللاعبة المصرية سارة نونو بالميدالية الفضية في منافسات السلاح, لتضيف ميدالية جديدة لبعثة مصر المشاركة في الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.



وخسرت اللاعبة المصرية نهائي السلاح للسيدات أمام منافستها التونسية سارة بسيس المصنفة عالميا لتحرز التونسية الميدالية الذهبية.

فضية وبرونزية "الجلة" وفضية "العشاري"

من جانب اخر حقق "محمد مجدي" لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى الميدالية الفضية لدفع الجلة "رجال", وذلك ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وحقق "مصطفى عمرو" الميدالية البرونزية لنفس المسابقة, بينما حقق الذهبية لاعب نيجيريا .. وفي منافسات العشاري, حقق "مصطفى رمضان" المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويشرف على تدريبات منتخب ألعاب القوى, المدير الفني "ياسر داوود" و"محمد عباس" مدربا عدو, وياسر فتحي مدرب الجلة, وعبد الناصر الخولي مدرب مشي, وأيمن بركات مدرب مطرقة, وخالد شوقي مدرب مطرقة رجال, والدكتورة نجوى إبراهيم أخصائية علاج طبيعي ونادية حمدي إدارية.

كانت المصرية ناردين إيهاب قد احرزت الميدالية البرونزية في المنافسات نفسها بعدما خسرت نصف النهائي أمام بطلة تونس.