دينيس شرودر يحلم بتأهل منتخب السلة الألماني للأولمبياد

يطمح نجم كرة السلة الألماني دينيس شرودر لتأمين تأهل بلاده إلى أولمبياد طوكيو 2020 من خلال بطولة كأس العالم في الصين.

وقال شرودر في تصريحاته الصحفية اليوم الخميس "الأولمبياد تأتي في مقدمة البطولات الكبرى، أن تتمكن من المشاركة فيها وتمثيل بلادك هو أفضل ما يمكنك فعله".

وأضاف "الجميع في غرفة خلع الملابس يدرك ذلك ولهذا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق مبتغانا".

ومن أجل التأهل المباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020 ينبغي على ألمانيا أن تكون من بين أفضل فريقين أوروبيين في كأس العالم بالصين.

وأشار شرودر لاعب اوكلاهوما سيتي الأمريكي "سنحاول الفوز في كل المباريات، ولنرى إلى أين سيقودنا ذلك".

وتلعب ألمانيا في مجموعة واحدة بجانب فرنسا والأردن وجمهورية دومينيكان، في كأس العالم التي تنطلق السبت المقبل في الصين وتستمر حتى 15 من الشهر المقبل.



