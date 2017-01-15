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فريق تنس طاولة الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية

فريق تنس طاولة الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية

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تأهل فريق تنس طاولة الأهلي, إلى الدور النهائي للبطولة العربية, في نسختها ال`31 المقامة حاليا بمدينة أغادير المغربية, بعد الفوز اليوم /الأحد/ في الدور نصف النهائي للبطولة على فريق البحرين البحريني بنتيجة (3-2).

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي, غدا الاثنين, فريق قطر القطري في نهائي البطولة التي انطلقت منافساتها يوم الثلاثاء الماضي.

ويمثل الأهلي في البطولة 4 لاعبين هم: (سيد لاشين, محمد البيلي, محمد شومان, شادي مجدي), ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي كل من أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا, وعمرو رضا مدربا عاما, وأحمد حامد إداريا.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر حصدا للبطولة العربية برصيد 19 لقبا, كان آخرها النسخة الماضية التي أقيمت بتونس عام 2018.


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