ماريانو دياز يغلق الباب في وجه شالكة الألماني

كشفت صحيفة (سبورت بيلد) الألمانية, أن مهاجم ريال مدريد الشاب ماريانو دياز فضل البقاء في دكة بدلاء (الميرنجي) على الانتقال إلى فريق ألماني كبير, في فترة الانتقالات الصيفية. وأوضحت الصحيفة, أن ماريانو دياز, رفض الرحيل إلى شالكة, وأن النادي الألماني كان من أكثر الفرق المهتمة بالحصول على خدماته.





وأشارت إلى أن شالكة كان على استعداد لدفع راتب ماريانو دياز السنوي, والذي يبلغ 4 ملايين يورو, وأن عدم مشاركة الفريق الألماني في المسابقات الأوروبية هذا الموسم كان من بين أسباب رفض لاعب (الميرنجي).

ويرغب ماريانو دياز (26 عاما) في البقاء مع ريال مدريد, إذ يرتبط بعقد يمتد حتى صيف سنة 2023, فيما يأمل (الأبيض الملكي) في رحيل اللاعب والذي يقدر سعره حاليا ب` 20 مليون يورو, في أقرب وقت ممكن.

ويعد دياز, خارج خطط زين الدين زيدان المدير الفني ل` (الميرنجي), تماما, بحسب عديد التقارير الصحفية.